Son dakika… İtalya’da 812 kişi daha öldü! Vaka sayısı 100 bini aştı

İtalya Sivil Savunma Ajansı, corona virüsü salgını sonucu ülkede ölü sayısının 11 bin 591’e yükseldiğini açıkladı.

Reuters’ta yer alan habere göre, son 24 saatte 4 bin 50 yeni vakanın tespit edildiği İtalya’da vaka sayısı da 101 bin 739’a yükseldi.

Pazar günü vaka sayısı 5 bin 217, cumartesi ise 5 bin 974 yeni vaka duyurulmuştu. Bugün açıklanan vaka sayısının 17 Mart’tan bu yana en düşük vaka sayısı olduğu ifade edildi.

İtalya, corona virüsü salgınında en çok ölü sayısına sahip ülke. Dünya genelinde ölümlerin üçte birinden fazlası İtalya’da yer alıyor.

Dünya genelinde ise corona virüsü nedeniyle 36 binden fazla insan hayatını kaybetti, 750 binden fazla insan ise karantina altına alındı.