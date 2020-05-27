Son dakika… İtalya’da can kaybı ve vaka sayısında artış yaşandı!

Reuters’ta yer alan habere göre, İtalya’da corona virüsü nedeniyle toplam ölü sayısı 33 bin 72’ye, vaka sayısı ise 231 bin 139’a yükseldi.

Düne göre İtalya’da can kaybı ve vaka sayısında artış yaşandığı gözlemlendi. Dün ülkede 78 kişi hayatını kaybetmiş, 397 yeni vaka tespit edilmişti.

Uzun süredir yoğun bakım hasta sayısında yaşanan düşüş bugün de devam etti. Ülkede yoğun bakım hasta sayısı son bir gün içinde 16 kişi azalarak 505’e düştü.

İtalya’da iyileşen corona hastası sayısı 2 bin 443 artarak 144 bin 658’e ulaştı. Ülkede yapılan corona virüsü testi sayısının da 2 milyon 291 bini aştığı belirtildi.

21 Şubat’tan bu yana corona virüsü salgınına karşı mücadele veren İtalya, ABD ve Birleşik Krallık’ın ardından en çok ölümlerin yaşandığı ülke. Vaka sayısında ise ABD, Brezilya, Rusya, İspanya ve Birleşik Krallık’ın ardından altıncı ülke.

İLGİLİ HABER Coronaya inanmadı! Virüsü kapınca gerçeği anladı