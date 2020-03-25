Son dakika… İtalya’da corona virüsünden 683 kişi daha öldü!

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya’da 5 bin 210 yeni vaka tespit edildi.

Worldometers’in verilerine göre, İtalya’daki toplam vaka sayısı da 74 bin 386’ya yükseldi.

Öte yandan İtalya’da 9 bin 362 kişinin de iyileştiği belirtildi.

İSVİÇRE’DE 103 KİŞİ ÖLDÜ

İsviçre hükümeti, ülkede corona virüsü nedeniyle toplamda hayatını kaybeden kişi sayısının 103, toplam vaka sayısının da 9 bin 765 olduğunu açıkladı.

İSPANYA’DA BAŞBAKAN YARDIMCISININ TEST SONUCU POZİTİF

İspanya Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo’nun corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

FRANSA’DA ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Fransa’da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1100’den 1331’e yükseldi.