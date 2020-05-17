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Son dakika… İtalya’da coronadan kaynaklı ölü ve vaka sayısı açıklandı

İtalya Sivil Savunma Ajansı, son 24 saat içinde 145 can kaybının yaşandığını ve 675 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

19:09 -
Haberler Dünya
Son dakika… İtalya’da coronadan kaynaklı ölü ve vaka sayısı açıklandı

145 kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da toplam ölü sayısı 31 bin 908’e yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise 225 bin 435 oldu.

Reuters’ta yer alan habere göre, İtalya’da hastanede tedavi gören 762 kişinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Öte yandan ülkede son 24 saat içinde 3 bin 366 kişinin iyileştiği, iyileşen hasta sayısının 125 bin 176’ya çıktığı belirtildi.

21 Şubat’tan beri corona virüsü salgınıyla mücadele eden İtalya, Avrupa’da Birleşik Krallık’tan sonra coronaya bağlı en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunuyor.

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İtalya son dakika
Son güncelleme: 19:53 17.05.2020
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