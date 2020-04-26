Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İtalya’da coronadan ölenlerin sayısı 26 bin 644 oldu

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da güncel ölü ve vaka sayısı açıklandı. Ülkede son 24 saat içinde 260 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu, ölü sayısı 26 bin 644'e yükseldi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, corona salgınıyla mücadele kapsamında 2. aşamaya geçeceklerini, imalat ve inşaat sektöründe bulunan işletmeleri 4 Mayıs’tan itibaren açmayı planladıklarını duyurdu.

19:11 -
Haberler Dünya
Son dakika… İtalya’da coronadan ölenlerin sayısı 26 bin 644 oldu

İtalya Sivil Savunma Ajansı’nın açıkladığı verilere göre, ülkede 2 bin 324 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu, toplam vaka sayısı 197 bin 675 oldu.

İtalya’da iyileşenlerin sayısının 64 bin 928’e yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise 2 bin 9 olarak açıklandı.

İTALYA, 2. AŞAMAYA GEÇİYOR

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, bugün yaptığı açıklama ile corona virüsü ile mücadelede 2. aşama adını verdikleri planın yol haritasını duyurdu.

Başbakan, yaptığı açıklamada imalat ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri 4 Mayıs'ta yeniden açmayı planladıklarını aktarırken, insanların toplu olarak bir arada bulunduğu restoran, bar gibi işletmelerin ise bir süre daha kapalı kalacağını açıkladı.

Conte, okulların ise Eylül ayına kadar kapalı kalacağını duyururken, “Önceliğimiz ekonominin önemli parçaları olan imalat ve inşaat sektörünü 4 Mayıs'tan itibaren faaliyete geçirmek için çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERBakan Koca coronayla ilgili son verileri paylaştıBakan Koca coronayla ilgili son verileri paylaştı

“YASAKLARI DAHA FAZLA UZATAMAYIZ”

Başbakan, ihracata yönelik bazı stratejik işletmelerin ise bu hafta açmayı düşündüklerini bildirirken, ihracat yapan firmaların erkenden faaliyete geçmesinin üretim zincirinde hayati önemi olduğuna dikkat çekti.

Başbakan, “Karantina ve sokağa çıkma yasaklarını daha fazla uzatamayız. Ülkenin sosyo-ekonomik dokusuna ciddi zarar gelebilir” ifadelerini kullanırken, yeniden faaliyete başlayacak olan şirketlerin sıkı denetimlerden geçeceğini aktardı.

İtalyan Başbakan, son olarak salgının seyrinin bu şekilde devam etmesi halinde perakendecileri 11 Mayıs'tan, bar ve restoranları ise 18 Mayıs'tan itibaren yeniden faaliyete geçirebileceklerini açıkladı. (İHA)

İLGİLİ HABERCorona virüsten korunmak için uyguladığı taktik hayatına mal olduCorona virüsten korunmak için uyguladığı taktik hayatına mal oldu İLGİLİ HABERCorona virüsü Almanya'daki Türkler arasında evlilik krizi yarattıCorona virüsü Almanya'daki Türkler arasında evlilik krizi yarattı
Corona İtalya son dakika
Son güncelleme: 20:21 26.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more