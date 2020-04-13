Son dakika… İtalya’da ölü sayısı 20 bini aştı!

İtalya Sivil Savunma Ajansı’nın yaptığı resmi açıklamaya göre, ülkede ölü sayısı 20 bin sınırını aştı. ABD’nin ardından İtalya, 20 bin sınırını aşan ikinci ülke oldu.

Reuters’ta yer alan habere göre, İtalya’da bir günde 3 bin 153 yeni vaka teyit edildi. Ülkede vaka sayısı 159 bin 516’ya yükseldi.

ÖLÜMLERDE DÜN DÜŞÜŞ YAŞANMIŞTI, BUGÜN YÜKSELDİ

İtalya’da dün ölü sayısı 431 olarak açıklanmıştı. Açıklanan sayıyla bir gün içinde yaşanan ölümler, 19 Mart’tan bu yana ilk kez 500’ün altına inmişti. Ancak bugün açıklanan verilerle ölü sayısı yeniden 500 sınırının üstüne çıktı.

21 Şubat tarihinden itibaren corona ile mücadele eden İtalya'da 27 Mart tarihinde en yüksek bir gün içindeki en yüksek ölüm oranı açıklanmış ve 919 kişinin öldüğü duyurulmuştu.

VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Önceki günlerde salgının Avrupa’daki merkezi olan anılan İtalya’da vaka oranlarında düşüş devam ediyor. Bugün açıklanan 3 bin 153 yeni vakayla İtalya, 7 Nisan’dan bu yana en düşük vaka sayısını gördü.

İtalyan yetkililer, 21 Mart’ta görülen 6 bin 557 vakanın ardından teyit edilmiş vaka sayısında günden güne düşüş yaşandığını, bu durumun umut verici olduğunu belirtmişti.

KARANTİNA UYGULAMASI UZATILDI

İtalyan hükümetin yeni aldığı karara göre, ülke genelinde süren karantina uygulamasının süresi 3 Mayıs'a kadar uzatıldı.

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