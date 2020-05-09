Son dakika… İtalya’da ölümler 200’ün altına indi!

Ülkede dün 243, önceki gün 274, Çarşamba günü ise 369 kişi hayatını kaybetmişti. Son bir haftanın günlük can kaybı ortalaması ise 241 oldu. Bu sayı bir hafta önce 332, iki hafta önce 451, bir ay önce ise 623'tü.

Toplam vaka sayısı ise son bir günde 1083 arttı ve 218 bin 268'e yükseldi. Bu vakalardan 103 bin 31'i iyileşti. Son bir günde iyileşenlerin sayısı 4008 oldu.

Halen pozitif olan 84 bin 842 kişinin yüzde 82'si hastane tedavisine ihtiyaç duymadıkları gerekçesiyle ev ortamında tecritte tutuluyor. Hastanede tedavi görenlerden 1034'ü yoğun bakımda. Yoğun bakımdakilerin sayısı 4068 ile 3 Nisan'da zirve yapmıştı.

TEST SAYISI 2 MİLYONA YAKLAŞIYOR

BBC’deki bilgilere göre, İtalya'da bugüne kadar 1 milyon 645 bin 76 kişiye, 2,5 milyonun üzerinde test yapıldı.

Corona virüsü salgınına karşı İtalya'nın tamamında 10 Mart'ta uygulanmaya sokulan kısıtlayıcı tedbirler geçen pazartesi gününden itibaren kısmen gevşetilmeye başladı. Sağlık krizinde “2. aşama” olarak anılan bu dönemdeki uygulamaların salgın eğrisine etkisinin 7-10 gün içinde ortaya çıkması bekleniyor.