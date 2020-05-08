Son dakika… İtalya’da son 24 saat içinde 243 kişi öldü

Avrupa'da corona virüsü salgınından etkilenen ilk ülke olan İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı son bir günde 243 artarak 30 bin 201'e yükseldi.

Salgının başından bu yana tespit edilen vaka sayısı da son 24 saatte 1327 arttı ve 217 bin 185'e ulaştı.

Bu vakalardan 99 bin 23'ü iyileşti. Son bir günde iyileşenlerin sayısı 2 bin 747 oldu.

Ülkede halen 15 bin 804 Covid-19 hastası hastanelerde tedavi görüyor. Bunların 1168'i yoğun bakımda. 72 bin 157 Covid-19 hastası ise hastane tedavisine ihtiyaç duymadığı gerekçesiyle ev ortamında tecritte tutuluyor.

KUZEYDE SON DURUM

BBC’nin verdiği bilgilere göre, İtalya genelindeki ölümlerin yaklaşık yarısı, ülkenin 20 bölgesinden biri olan Lombardia bölgesinde meydana geldi. Lombardia'da İtalya nüfusunun yaklaşık 6'da birine denk gelen 10 milyon kişi yaşıyor.

Ülkede son bir günde kaydedilen 1327 vakanın da 634'ü Lombardia bölgesinden. 20 bölgeden 8'inde ise yeni vakalar tek haneli sayılarda kaldı.

İtalya'da bugüne kadar 1 milyon 608 bin 985 kişiye, yaklaşık 2.5 milyon test yapıldı.

Corona virüsü salgınına karşı İtalya genelinde 10 Mart'ta uygulanmaya başlayan kısıtlayıcı tedbirler geçen Pazartesi gününden itibaren kısmen gevşetildi. 4 Mayıs'ta başlayan “2. aşamada” tedbirlerin hafifletilmesinin etkilerinin 7-10 gün içinde görülmeye başlanması bekleniyor.