Son dakika… İtalya’da son 24 saat içinde 474 kişi daha öldü

İtalya Sivil Savunma Ajansı, ülkede 21 Nisan’dan bu yana en büyük ölüm oranının yaşandığını açıkladı. Dün açıklanan 269 ölümün ardından İtalya’da bugün ölenlerin sayısı 474 olarak açıklandı.

İtalya’da bir gün içinde bin 900 yeni vakanın tespit edildiği ve vaka sayısının da 209 bin 328’e ulaştığı belirtildi. Yapılan açıklamada, ülkede yoğun bakımda olan kişi sayısının bin 539, hastane ve bakımevlerinde tedavi görüp iyileşen hasta sayısının ise 79 bin 914 olduğu ifade edildi.

Reuters’ta yer alan habere göre, İtalya’da uzun süredir ölü ve vaka sayılarında düşüş yaşanıyordu. 21 Şubat’tan beri corona virüsü salgınıyla mücadele eden İtalya, ABD’nin ardından en yüksek ölü sayısına sahip ikinci, ABD ve İspanya’nın ardından en fazla vaka sayısına sahip üçüncü ülke konumunda.

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