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Son dakika… İtalya’da son 24 saatte 482 kişi öldü!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm ülkelere yayılan corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da, ölü ve vaka sayısı açıklandı. Ülkede son 24 saatte 482 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 23 bin 227'ye yükseldi.

Sozcu.com.tr
19:06 -
Haberler Dünya
Son dakika… İtalya’da son 24 saatte 482 kişi öldü!

Ülkede ölü sayısının 23 bini aştığını açıklayan İtalya Sivil Savunma Ajansı, vaka sayısının da 3 bin 491 artarak 175 bin 925 olduğunu duyurdu.

Reuters’ta yer alan habere göre, salgına ilişkin değerlendirmelerde bulunan yetkililer, bugünkü ölü sayısının 12 Nisan’dan bu yana en düşük sayı olduğunu belirtti.

İtalya’da 14 gündür ölü ve vaka sayısında istikrarlı bir durum gözleniyor. Yetkililere göre, corona virüsü salgınının ülkede pik yapması sonucu veriler düşüşe geçiyor. Ancak yetkililer, Mart ayı sonundan itibaren yaşanan düşüşün, planlandığı gibi hızlı ilerlemediği görüşünde.

21 Şubat tarihinden itibaren corona ile mücadele eden İtalya’da 27 Mart tarihinde en yüksek ölüm oranı açıklanmış ve 919 kişinin öldüğü duyurulmuştu.

İtalyan yetkililer, 6 bin 557 vakanın vakanın görüldüğü 21 Mart tarihinden bu yana vaka sayısında günden güne düşüş yaşandığını, bu durumun umut verici olduğunu belirtmişti.

İtalyan hükümeti, ölüm ve vaka sayılarındaki dalgalanma nedeniyle ülke genelinde süren karantina uygulamasının süresini 3 Mayıs’a kadar uzattı.

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Son güncelleme: 19:26 18.04.2020
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