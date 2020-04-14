Son dakika… İtalya’da son 24 saatte 602 kişi öldü! Vaka sayısı 3 binin altına düştü

İtalya Sivil Savunma Ajansı’nın açıklamasına göre, 602 kişinin öldüğü ülkede vaka sayısı da 2 bin 972 artarak 162 bin 488 oldu.

Reuters’ta yer alan habere göre, İtalya dün ölüm oranlarında 20 bin sınırını aşarak ABD’nin ardından en çok ölümlerin yaşandığı ikinci ülke olmuştu.

İtalya'da önceki gün ölü sayısı 431, dün ise 566 olarak açıklanmıştı. İtalya’da dün bir gün içinde yaşanan ölümler, 19 Mart'tan bu yana ilk kez 500'ün altına inmişti. Ancak bugün açıklanan verilerle ölü sayısı yeniden 600’ün üzerine çıktı.

21 Şubat tarihinden itibaren corona ile mücadele eden İtalya’da 27 Mart tarihinde en yüksek ölüm oranı açıklanmış ve 919 kişinin öldüğü duyurulmuştu.



VAKA SAYISI 3 BİNİN ALTINA İNDİ

İtalya'da vaka oranlarında düşüş devam ediyor. Bugün açıklanan 2 bin 972 yeni vakayla İtalya, 7 Nisan'dan bu yana en düşük vaka sayısını gördü ve ilk kez vaka sayısı 3 binin altına inmiş oldu.

İtalyan yetkililer, 6 bin 557 vakanın vakanın görüldüğü 21 Mart tarihinden bu yana vaka sayısında günden güne düşüş yaşandığını, bu durumun umut verici olduğunu belirtmişti.

İtalyan hükümeti, ölüm ve vaka sayılarındaki dalgalanma nedeniyle ülke genelinde süren karantina uygulamasının süresini 3 Mayıs’a kadar uzattı.

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