Son dakika… İtalya’da son durum: 24 saatte 162 ölüm, 813 yeni vaka….

İtalya’da bugün açıklanan can kaybı ve vaka sayısında artış gözlemlendi. Dün ülkede 99 kişi hayatını kaybetmiş, 451 yeni vaka tespit edilmişti.

Reuters’ta yer alan habere göre, 21 Şubat’tan bu yana corona virüsü salgınıyla mücadele eden ve 60 milyonluk bir nüfusa sahip olan İtalya’da, iyileşenlerin sayısı 129 bin 401’e yükselirken, durumu kritik olanların sayısı ise 749’dan 716’ya geriledi.

ʻʻ ABD ve Birleşik Krallık'ın ardından dünya genelinde en çok ölümlerin yaşandığı 3'üncü ülke olan İtalya, en fazla vaka sayısına sahip 6'ncı ülke konumunda.

4 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak normalleştirme planlarının uygulandığı İtalya’da dün 3’üncü aşamaya geçilmişti. Aşama doğrultusunda ülkede mağazalar, restoranlar, barlar, kuaförler, güzellik salonları ve müzeler sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması şartıyla yeniden açılmıştı.

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