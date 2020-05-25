Son dakika… İtalya’da son durum: 92 ölüm, 300 yeni vaka…

İtalya’da dün açıklanan 531 vakanın ardından, bugün vaka sayısında düşüş gözlemlendi. Son bir gün içinde ülkede 300 yeni vaka bildirildi ve toplam vaka sayısının 230 bin 158 olduğu ifade edildi.

İtalya’da dün 50 ölüm bildirilmiş ve açıklanan verilerde, Lombardiya bölgesindeki ölümlerin eklenmediği belirtilmişti. Bugünkü verilerde dün Lombardiya bölgesinde 34 kişinin öldüğü ifade edildi. Ancak Lombardiya’da dün yaşanan ölümlerin bugünkü verilere eklenip eklenmediğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Reuters’ta yer alan habere göre, bugünkü verilerde 92 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İtalya’da toplam ölü sayısı 32 bin 877’ye yükseldi.

Uzun süredir yoğun bakım hasta sayısında yaşanan düşüş bugün de verilere yansıdı. İtalya’da yoğun bakımda yatan hasta sayısı 553’ten 541’e düştü.

Son 24 saat içinde bin 502 hastanın iyileşmesi sonucu ülkede toplam iyileşen hasta sayısı 141 bin 981’e yükseldi.

21 Şubat’tan itibaren corona virüsü salgınıyla mücadele eden İtalya’da bugüne kadar 2 milyon 219 binden fazla corona virüsü testi uygulandı.

İtalya, ABD ve Birleşik Krallık’ın ardından en çok ölüm oranına sahip üçüncü ülke. Vaka sayısında ise ABD, Brezilya, Rusya, İspanya ve Birleşik Krallık’ın ardından altıncı ülke konumunda.

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