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Son dakika… İtalya’da son durum: Ölü sayısı 25 bini aştı

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da güncel ölü ve vaka sayısı açıklandı. Son 24 saatte 437 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 25 bin 85'e yükseldi.

19:05 -
Haberler Dünya
Son dakika… İtalya’da son durum: Ölü sayısı 25 bini aştı

İtalya Sivil Savunma Ajansı’nın açıkladığı güncel verilere göre, İtalya’da vaka sayısı son bir günde 3 bin 370 artarak 187 bin 327 oldu.

Reuters’ta yer alan habere göre, etkililer yoğun bakımda olan hasta sayısının 2 bin 384 olduğu belirterek, 54 bin 543 hastanın da iyileştiğini açıkladı.

21 Şubat tarihinden bu yana corona virüsü salgınıyla mücadele eden İtalya, 46 binden fazla ölü sayısının olduğu ABD’nin ardından en çok ölümlerin yaşandığı ikinci ülke konumunda. Vaka sayısında ise ABD ve İspanya’nın ardından en çok vakaya sahip üçüncü ülke.

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Corona İtalya son dakika
Son güncelleme: 19:20 22.04.2020
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