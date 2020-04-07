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Son dakika… İtalya’da yeni gelişme: Son 24 saatte 604 kişi öldü

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgınıyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Corona virüsü salgınında en çok ölümlerin yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 604 kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
19:13 -
Haberler Dünya
Son dakika… İtalya’da yeni gelişme: Son 24 saatte 604 kişi öldü

İtalya Sivil Savunma Ajansı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan güncel gelişmeleri açıkladı.

Reuters’ta yer alan habere göre, ülkede bir günde ölü sayısı 604 kişi artarak 17 bin 127’ye yükseldi.

İtalya’daki vaka sayısı ise son 24 saat içinde 3 bin 39 artarak 135 bin 586 oldu.

İTALYA’DA ÖLÜMLER AZALIYOR

İtalya'da önceki gün 525 kişi hayatını kaybetmişti. İtalya'da bir günde en yüksek ölümün yaşandığı ve 919 kişinin öldüğü 27 Mart tarihinden sonra ilk kez ölü sayısı 600'ün altına inmişti. Ancak dün açıklanan 636 ölümün ardından ölü sayısı yeniden 600'ün üzerine çıkmıştı.

VAKA SAYISI 5 BİNDEN 3 BİNE KADAR DÜŞTÜ

İtalyan yetkililer, 21 Mart’ta görülen 6 bin 557 vakanın ardından teyit edilmiş vaka sayısında günden güne düşüş yaşandığını, bu durumun umut verici olduğunu belirtmişti. İtalya’da günlük vaka sayıları önce 5 binden 3 bine kadar geriledi.

İtalyan Başbakan Giuseppe Conte, 10 Mart'ta ilan edilen karantinanın 13 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurmuştu.

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Son güncelleme: 19:23 07.04.2020
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