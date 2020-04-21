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Son dakika… İtalya’dan flaş corona kararı

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da sokağa çıkma yasağının ve kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı açıklandı. İtalya Başbakanı Conte, "4 Mayıs'tan itibaren kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılacak" dedi.

Sozcu.com.tr
09:28 -
Haberler Dünya
Son dakika… İtalya’dan flaş corona kararı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, resmi Facebook hesabından kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı…

Conte, “Ben de ‘Her şeyi açalım. Bir an önce. Yarın sabah her şeyi açalım’ demek isterdim fakat böyle bir karar çok sorumsuzca olur. Böyle bir karar corona virüsünün yayılma eğrisini kontrol edilemez bir biçimde artırır ve bütün çabalarımızı sıfırlar” ifadesini kullandı.

Conte, “Ulusal açılma planımıza bağlı kalmamız gerekiyor fakat bölgesel farklılık olabilir. Bu hafta bitmeden kademeli olarak yasakları kaldırma planımızı açıklayacağız. Bu kademeli açılma 4 Mayıs itibariyle başlayacak” dedi.

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Corona İtalya son dakika
Son güncelleme: 10:03 21.04.2020
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