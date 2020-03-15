Son dakika… İtalya’dan korkunç haberler gelmeye devam ediyor: 24 saatte 368 kişi öldü

Çin’in Wuhan kentinden bütün dünyaya yayılan ancak İtalya’da felakete dönüşen Corona virüsü salgınında, yetkililer son verileri güncelledi.

Hastalığın çıktığı Wuhan’daki karantinanın yaklaşık 100 gün sonra kaldırılmasının ardından İtalya 15 gün içinde faciayı yaşadı. Ülkede son 24 saatte 368 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer ayrıca 3590 yeni vakanın tespit edildiğini de açıkladı.

VAKA SAYISINDA DÜNYA İKİNCİSİ

İtalya açıklanan son verilerle birlikte virüs salgınının en çok etkilediği ikinci ülke olma özelliğini korumaya devam etti.

Ülkede virüs yüzünden toplamda 1809 kişi ölürken 24747 vaka tespit edildiği belirtildi. Bu vakalardan tedavi edilenlerin sayısı ise 2335 olarak bildirildi.

Yetkililer 1518 kişinin durumunun ise kritik olduğunu ifade etti.

MART BAŞINDAN BUGÜNE 20 BİNDEN FAZLA VAKA

İlk iki vakanın 15 Şubat’ta duyurulduğu İtalya’da salgının boyutu Şubat sonunda değişti.

27 Şubat’ta 655 kişinin enfekte olduğu duyurulan İtalya’da 2 Mart’taki vaka sayısı 2036 olarak ifade edilmişti.

Mart ayının başından bugüne kadar ise 20 binden fazla kişi hastalığın pençesine düştü.

AYRINTILAR GELİYOR…