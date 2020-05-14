Son dakika… İtalya’dan korkutan veri! Ölümler yine arttı

Avrupa’daki corona salgının ilk vurduğu ve on binlerce kişinin hayatanı kaybettiği İtalya’da haftalardır azalan yeni vaka ve can kaybı sayıları bugün artış gösterdi.

Ülkede bir süredir, corona virüsü salgınına karşı alınan olağanüstü tedbirler gevşetiliyordu.

İtalyan yetkililerin yaptığı son açıklamaya göre 21 Şubat’tan bugüne kadar ülkede yaşanan toplam can kaybı 31 bin 368 oldu.

Doğrulanmış vaka sayısı ise 223 bin 96’ya yükselmiş durumda.

Ülkedeki aktif vaka sayısının ise 76 bin 440 olduğu belirtiliyor.

Yetersiz yoğun bakım ünitesi nedeniyle birçok can kaybının yaşandığı İtalya’daki yoğun bakımda kalan hasta sayısı ise 855 olarak açıklandı.