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Son dakika… İtalya’dan korkutan veri! Ölümler yine arttı

İtalya'daki corona salgını on binlerce can alırken son haftalarda düşmeye başlayan can kayıpları bugün artış gösterdi. Önceki gün 195 can kaybının yaşandığı ülkede bugün 262 kişinin öldüğü bildirildi. Yeni vakalarda da artış yaşanan ülkede dün 888 yeni vaka duyurulmuştu bugün ise yeni vaka sayısının 992 olduğu açıklandı.

19:05 -
Haberler Dünya
Son dakika… İtalya’dan korkutan veri! Ölümler yine arttı

Avrupa’daki corona salgının ilk vurduğu ve on binlerce kişinin hayatanı kaybettiği İtalya’da haftalardır azalan yeni vaka ve can kaybı sayıları bugün artış gösterdi.

Ülkede bir süredir, corona virüsü salgınına karşı alınan olağanüstü tedbirler gevşetiliyordu.

İtalyan yetkililerin yaptığı son açıklamaya göre 21 Şubat’tan bugüne kadar ülkede yaşanan toplam can kaybı 31 bin 368 oldu.

Doğrulanmış vaka sayısı ise 223 bin 96’ya yükselmiş durumda.

Ülkedeki aktif vaka sayısının ise 76 bin 440 olduğu belirtiliyor.

Yetersiz yoğun bakım ünitesi nedeniyle birçok can kaybının yaşandığı İtalya’daki yoğun bakımda kalan hasta sayısı ise 855 olarak açıklandı.

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Avrupa Corona İtalya son dakika
Son güncelleme: 19:54 14.05.2020
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