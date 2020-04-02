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Son dakika… İtalya’dan umutlandıran veri! Ölü sayısı hâlâ çok ama gittikçe azalıyor

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da son 24 saatte 760 kişi hayatını kaybetti. Ülkede açıklanan yeni vaka sayısı ise 4 bin 668 oldu.

18:59 -
Haberler Dünya
Son dakika… İtalya’dan umutlandıran veri! Ölü sayısı hâlâ çok ama gittikçe azalıyor

Avrupa’da salgının merkezi olan ve on binden fazla vantandaşını kaybeden İtalya’dan yeni vaka verileri geldi.

Edinilen son bilgilere göre ülkedeki günlük can kaybı ve yeni vaka sayılarında azalma görülüyor.

Şimdiye kadar 13 bin 915 kişin öldüğü ülkede 115 bin 242 vaka bulunuyor.

26 Mart’ta günlük yeni vaka sayısının 6 binlerde olduğu ülkede bir hafta içinde günlük vaka sayıları önce 5 bine ardından da 4 bine kadar geriledi.

Ülkede görülen en yüksek ölüm ise 919 ölüm ile 27 Mart’ta yaşanmıştı.

CAN KAYBI 50 BİNİ GEÇTİ

Dünya çapında virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini geçti.

En çok can kaybı yaşanan ülkeler arasında İtalya, İspanya, ABD, Fransa, İran ve Çin bulunuyor.

Detaylar için sozcu.com.tr’nin corona virüsü özel tablosunu inceleyebilirsiniz…

AYRINTILAR GELİYOR…

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Son güncelleme: 19:15 02.04.2020
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