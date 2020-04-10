Son dakika… İtalya’dan yeni veriler geldi! Düşüş sürüyor

İtalya’da corona virüsü salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 570 artarak 18 bin 849’a yükseldi.

Son 24 saatte ülkedeki vaka sayısı 3 bin 951 olarak gerçekleşirken toplam vaka sayısı da 147 bin 577’ye yükselmiş oldu.

İtalya, Avrupa ülkeleri arasında en yükek ölüm oranına sahip ülke.

Ayrıca İtalya şu ana kadar ölen 18 bin 849 kişi ile dünyada corona virüsüne en çok kurban veren ülke konumunda.

Ülkede umut veren tek gelişme olarak yeni vakaların ve ölüm oranının giderek azalması, bunun yanında iyileşme oranlarının ise yükselmesi gösteriliyor.