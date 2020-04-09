Son dakika… İtalyan başbakandan umut verici corona yorumu

Resmi rakamlara göre 139 bin 422 kişide corona virüsü tespit edilen İtalya’nın Başbakanı Giuseppe Conte güncel durum ve yapılabilecekler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ülke çapında 17 bin 669 kişinin ölümüne sebep olan corona virüsü sebebiyle sokağa çıkma yasağı ve birçok kısıtlama getirdiklerini dile getiren Conte, Nisan ayının sonunda bu yasakların kaldırılabileceğini söyledi.

Conte, “İşlerini tekrardan başlatabilecek sektörler seçmeliyiz. Eğer bilim insanları da buna onay verirse, bu ayın sonuna doğru bazı kısıtlama ve yasakları gevşetebiliriz” dedi.

İtalya’nın ülke olarak virüs tehdidine karşı gardını indirmeyeceğini söyleyen Conte, yasakların kademeli olarak kaldırılacağını söyledi.

KRİTİK BÖLGEDE ÖLÜM AZALDI

İtalya’da dün corona virüsüne bağlı ölüm sayısı 542 olarak açıklandı. Bu oran önceki gün duyurulan 604 ölümden sonra bir umut olarak görülürken, yapılan açıklamada vaka sayısının da arttığı gözlendi.

İtalya’da doğrulanmış corona virüsü vaka sayısı 135 bin 586’dan 139 bin 422’ye çıktı. İtalya’da corona virüsünden en çok etkilenen bölge olan Lombardiya’da vaka sayısı 1089 arttı. Önceki gün bu oran 791’di.

Reuters’ın servis ettiği haberde, salgının en sert vurduğu Lombardiya’da ölüm sayısı 238 olarak raporlandı. Önceki gün yaşamını yitirenlerin sayısı 282’ydi.