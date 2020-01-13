Son dakika… Japon başbakan Bedevi oldu

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Suudi Arabistan temaslarına başladı… Dün Suudi Arabistan Kralı Selman ile Kraliyet Sarayı’nda bir toplantı gerçekleştiren Abe, dün Veliaht Prens Selman ile bir araya geldi.

Yanındaki heyet ile birlikte Veliaht Prens Selman’la El-Ula kasabasında görüşen Abe ilginç pozlar verdi. Yaklaşık 32 bin nüfusu olan ve tarihi bir geçmişi bulunan El-Ula kasabasına kurulan Bedevi çadırında gerçekleşen toplantıda ikili samimi görüntüler verdi.

Kuruyemiş, kahve ve su ikramının olduğu toplantıda ekonomi, ticaret, yatırım ve kültür konusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi hususunda görüşüldüğü açıklandı. Abe’nin Bedevi çadırında yerel kostüm giydiği fotoğrafları Reuters aboneleriyle paylaştı.