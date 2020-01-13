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Son dakika… Japon başbakan Bedevi oldu

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, dün Suudi Arabistan'da temaslarda bulundu. Suudi Arabistan Kralı Selman ile Saray'da görüşen Abe, daha sonra Veliaht Prens Selman ile bir araya geldi. Selman, Abe'yi Bedevi çadırında ağırladı. El-Ula antik kentinde kurulan özel çadırda toplantı gerçekleştiren Abe, üzerine yerel kostüm giyerek kameralara poz verdi.

Sozcu.com.tr
10:52 -
Haberler Dünya
Son dakika… Japon başbakan Bedevi oldu

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Suudi Arabistan temaslarına başladı… Dün Suudi Arabistan Kralı Selman ile Kraliyet Sarayı’nda bir toplantı gerçekleştiren Abe, dün Veliaht Prens Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede Abe, yerel kostüm giydi.

Yanındaki heyet ile birlikte Veliaht Prens Selman’la El-Ula kasabasında görüşen Abe ilginç pozlar verdi. Yaklaşık 32 bin nüfusu olan ve tarihi bir geçmişi bulunan El-Ula kasabasına kurulan Bedevi çadırında gerçekleşen toplantıda ikili samimi görüntüler verdi.

Görüşmede Abe, takım elbisesinin üzerine yerel kostümü giydi.

Kuruyemiş, kahve ve su ikramının olduğu toplantıda ekonomi, ticaret, yatırım ve kültür konusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi hususunda görüşüldüğü açıklandı. Abe’nin Bedevi çadırında yerel kostüm giydiği fotoğrafları Reuters aboneleriyle paylaştı.

Abe, görüşmede kahve içti.

Son güncelleme: 10:55 13.01.2020
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