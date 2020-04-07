Son dakika… Japonya’da OHAL ilan edildi

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, başkent Tokyo ile birlikte 7 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Japonya nüfusunun yüzde 44’üne denk gelen bölgede 1 ay boyunca OHAL kurallarının uygulanacağı belirtildi.

Öte yandan Japonya hükümeti 990 milyar dolarlık bir yardım paketi üzerinde çalışmalara devam edildiğini açıkladı. Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisine sahip ülkesinde bu miktar, Japonya ekonomisinin yüzde 20’sine denk geliyor.

Geçen hafta içerisinde Tokyo’da vaka sayısı 1200’e çıkmış ve salı günü de 80 yeni vakanın görüldüğü açıklanmıştı. Japonya genelinde vaka sayısı 4 bini geçerken toplam 93 kişi de corona virüsüne bağlı sebeplerden dolayı yaşamını yitirdi.