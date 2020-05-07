Son dakika… Japonya’dan corona hamlesi: Ülkenin ilk corona ilacı olarak açıklandı

Japonya, Gilead Sciences isimli şirketin geliştirdiği remdesivir isimli ilacı resmi olarak Covid-19 tedavisinde kullanma kararı aldı. Etkisi sıklıkla kamuoyunda tartışılan remdesivir isimli ilaç için 3 gün önce yapılan başvuruyu değerlendiren Japonya Sağlık Bakanlığı, onay aşamasının tamamlandığını duyurdu.



Uluslararası haber ajansı Reuters’ın “son dakika haberi” olarak duyurduğu gelişme ile birlikte remdesivir ülkenin ilk resmi Covid-19 ilacı oldu.

Remdesivir geçen hafta ABD Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi tarafından, “Corona virüsü dolayısıyla acil durumlarda kullanılabilir” onayını almıştı.