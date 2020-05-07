Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Japonya’dan corona hamlesi: Ülkenin ilk corona ilacı olarak açıklandı

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgını devam ederken adı sık sık tartışmalara konu olan remdesivir isimli ilaç Japonya'da ülkenin ilk resmi corona virüsü ilacı olarak tanındı.

Sozcu.com.tr
15:14 -
Haberler Dünya
Son dakika… Japonya’dan corona hamlesi: Ülkenin ilk corona ilacı olarak açıklandı

Japonya, Gilead Sciences isimli şirketin geliştirdiği remdesivir isimli ilacı resmi olarak Covid-19 tedavisinde kullanma kararı aldı. Etkisi sıklıkla kamuoyunda tartışılan remdesivir isimli ilaç için 3 gün önce yapılan başvuruyu değerlendiren Japonya Sağlık Bakanlığı, onay aşamasının tamamlandığını duyurdu.

Uluslararası haber ajansı Reuters’ın “son dakika haberi” olarak duyurduğu gelişme ile birlikte remdesivir ülkenin ilk resmi Covid-19 ilacı oldu.

Remdesivir geçen hafta ABD Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi tarafından, “Corona virüsü dolayısıyla acil durumlarda kullanılabilir” onayını almıştı.

ABD Corona Haber Japonya Sağlık Sağlık Bakanlığı son dakika Son Dakika Haberi
Son güncelleme: 15:23 07.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more