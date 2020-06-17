Son dakika… K-Pop yıldızı ünlü şarkıcı Yohan hayatını kaybetti

K-Pop müziğinde büyük bir hayran kitlesine sahip Güney Koreli şarkıcı Yohan, 28 yaşında hayata gözlerini yumdu. TST grubunun üyesi olan Yohan’ın ölümünü yapım şirketi de doğruladı.

Gerçek adı Kim Jeong-hwan olan şarkıcının ölüm sebebine ilişkin detaylar ise saklı tutuldu.

Grubun son albümünü ocak ayında yayınlayan KJ Müzik şirketi tarafından yapılan açıklamada, “Çok talihsiz bir haberi paylaşmaktan üzüntü duyuyoruz. 16 Haziran’da TST üyesi Yohan bu dünyadan ayrıldı. Ailesi derin bir keder içinde. Ölümüyle ilgili spekülasyon yapılmamasını ve saygı gösterilmesini bekliyorlar” denildi.

2015’te NOM grubuyla üne kavuşan Yohan, ekibin dağılmasının ardından 2017’de TST’ye katılma kararı almıştı.