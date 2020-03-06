Son dakika… Kabil’de siyasetçilerin de olduğu törene saldırı

Taliban’la barış anlaşması imzalanarak yeni bir sürece girilen Afganistan’da sular bir türlü durulmuyor. Bugün başkent Kabil’de siyasetçilerin de katılım gösterdiği bir törene saldırı düzenlendi.

Saldırı sırasında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah’ın da söz konusu törende bulunduğu öğrenildi.

Abdullah’ın sözcüsü olayın ardından Reuters’a açıklamalarda bulunurken, “Saldırı büyük bir patlamayla başladı. Roket düşmüş gibiydi. Abdullah ve bazı diğer siyasetçiler yara almadan kaçmayı başardı” dedi.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Patlamanın ardından silah seslerinin yükseldiği öne sürülürken, İçişleri Bakanı Sözcüsü Nasrat Rahimi, özel kuvvetlerin bölgeye yönlendirildiğini duyurdu.

Saldırının ardından gözlerin çevrildiği Taliban’dan da ilk açıklama geldi. Taliban sözcüsü saldırının kendileriyle bir ilgisi olmadığını savunurken olayı “Kabul edilemez” olarak niteledi.