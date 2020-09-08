Son dakika… Kaçırıldığı iddia edilen muhalif lider Kolesnikova’yla ilgili sıcak gelişme: Sınırda yakalandı

Belarus’ta Ağustos ayında yapılan seçimlerin ardından ülkedeki kaos ortamı bir türlü dinmiyor. 26 yıldır ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun oyların yüzde 80’inini alarak ilan ettiği zafer, muhalefeti harekete geçirmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Lukaşenko karşıtları protesto çağrıları yaparak sokağa döküldü. O isimlerden biri de Maria Kolesnikova’ydı.

Seçimlerde Lukaşenko’nun karşısına çıkan Svetlana Tikhanovskaya'ya destek veren muhalif liderlerden biri olan Kolesnikova, dün başkent Minsk’te ortadan kayboldu. İddialara göre bir minibüsten inen maskeli kişiler, Kolesnikova’yı zorla araca bindirerek kaçırdı.

Gündeme bomba gibi düşen iddia sonrası sıcak bir gelişme yaşandı. Reuters’ın haberine göre Kolesnikova Belarus-Ukrayna sınırında gözaltına alındı.

Belarus Sınır Koruma Polisi, Kolesnikova ve beraberindeki iki kişinin Ukrayna’ya geçmek isterken yakalandığını açıkladı.