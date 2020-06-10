Son dakika… Kan donduran manzara sonrasında büyük değişim

ABD’nin önde gelen yayın kuruluşu CNN, en az 11 şehir ve belediyenin polisin bazı uygulamalarını yasakladığını duyurdu. Gözaltına alınan ve ikinci dereceden adam öldürme iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Derek Chauvin’in George Floyd’un boğazını 8 dakika 46 saniye boyunca diziyle sıkması sonrasında birçok şehir yönetimi polislerinin bu uygulamayı kaldırmasını istedi.

Phoenix, Los Angeles, San Diego, Sacramento, Broward County, Miami, Chicago, Washington DC, Minneapolis, New York ve Houston’ın bu uygulamayı rafa kaldırdı açıklandı.

Öte yandan California Valisİ Gavin Newsom, güvenlik güçlerinin bu tür müdahaleler için eğitim verilmemesi için talimat verildiğini de aktardı.

Washington Valisi Jay Inslee de polisin bu uygulamasından vazgeçilmesini istediğini açıkladı.