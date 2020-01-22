Son dakika… Kan donduran olay: Kaşıkçı’nın cinayeti öncesinde dünyanın en zengin adamını hacklemişler

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Guardian, Suudi Arabistan yönetiminin Amazon.com ve Washington Post gazetesi kurumların sahibi olan Jeff Bezos’un akıllı telefonunu hacklediğini yazdı. Gazeteye konuşan kaynaklar, iki Birleşmiş Milletler yetkilisinin hazırlanan raporu bugün sunacağını ve kamuoyuna açıklayacağını aktardı.

Bezos’un güvenlik ekibi tarafından hazırlanan raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın WhatsApp üzerinden bir video gönderdiği ve bu videonun virüslü olduğu vurgulandı. Raporda, bu videodan sadece bir ay sonra yani 2018’in ortalarından itibaren çok ciddi bir veri akışı gerçekleştiği belirtildi. Guardian’a konuşan kaynaklar, hassas bir konu olduğu için isimlerini açıklamazken, Birleşmiş Milletler’in daha kapsamlı bir inceleme yapmayı gündemine alabileceği belirtildi.

Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçiliği, Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, “Suudi Arabistan Krallığı’nın Sayın Jeff Bezos’un telefonunu hacklediğine yönelik haberler absürt. Bu konu ile ilgili bir soruşturma başlattık ki bütün gerçekleri görelim” ifadesini kullandı.

BEZOS’UN GİZLİ AŞKI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bezos’un savunma amiri tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan’ın ünlü iş insanının cep telefonuna erişimi olduğu ve birçok gizli yazışmayı ele geçirerek yaydığı ifade edildi. Guardian’ın haberinde, “Suudiler, iş insanının telefonuna ve gizli bilgilerine erişti. Bunlar arasında Bezos ile eski bir televizyon sunucusunun gizli aşkı ile ilgili mesajlaşmalar da vardı. Nitekim bu mesajlaşmalar daha sonra tabloid gazetesi National Enquirer’da yayınlanmıştı” ifadesi yer aldı.

Bu ifşanın ardından Bezos’un evliliği bitmiş ve 115.6 milyar dolar servete sahip olan ünlü iş insanı yeni sevgilisiyle kamuoyunun karşısına çıkmıştı.