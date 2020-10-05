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Son dakika… Kanada, Türkiye’ye ihracatı durdurdu

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, ülkesinde üretilen teknolojilerin Dağlık Karabağ’da kullanıldığı yönündeki iddialar nedeniyle Türkiye’ye ihracat izinlerini askıya aldığını açıkladı.

23:12 -
Haberler Dünya
Son dakika… Kanada, Türkiye’ye ihracatı durdurdu

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Son birkaç günde Kanada teknolojilerinin Dağlık Karabağ'da kullanıldığı yönünde iddiaların ortaya atıldığını ifade eden Champagne, iddiaların araştırılması talimatını verdiğini ifade etti.

Champagne, ülkenin sıkı ihracat kontrolüne uygun olarak ve devam eden araştırma nedeniyle Türkiye’ye ilgili ihracat izinlerini askıya aldığını söyledi.

Kanada Dışişleri Bakanı, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'ye satılan silahların insan hakları ihlallerine yol açtığının tespit edilmesi durumunda ihracat izinlerini askıya alma sözü vermişti.

Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau gazetecilere verdiği demeçte, “Champagne’den müttefiklerimizle Doğu Avrupa ve Kafkasya’daki, özellikle Dağlık Karabağ’daki gelişmeleri görüşmek üzere Avrupa’ya gitmesini istedim” dedi. (Reuters)

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Son güncelleme: 23:28 05.10.2020
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