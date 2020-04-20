Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Kanada’da korkunç saldırı: Ölü sayısı 16’ya yükseldi

Dünya corona virüsüyle mücadele ederken Kanada'da silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Polisin saatler sonra etkisiz hale getirdiği saldırgan en az 16 kişinin ölümüne yol açtı.

Sozcu.com.tr
10:24 -
Haberler Dünya
Son dakika… Kanada’da korkunç saldırı: Ölü sayısı 16’ya yükseldi

Kanada'nın Nova Scotia bölgesinde bulunan Portapique kasabası kabus dolu bir gün yaşadı. Sivilleri hedef alan ve polis kılığına giren bir saldırgan silahıyla rastgele ateş açtı.

Saldırganın açtığı ateş sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, çok sayıda yaralının bulunduğu ve can kaybının artmasından endişe edildiği öğrenildi.

Hayatını kaybedenler arasında Heidi Stevenson isimli polisin de olduğu açıklandı.

Dehşete düşüren olayın ardından polislerle saatler süren bir kovalamacaya giren saldırgan bir benzin istasyonunda kıstırıldı.

Saldırgan Gabriel Wortman.

Yerel basına göre 51 yaşındaki Gabriel Wortman olduğu belirlenen saldırgan, teslim olmayı reddedince vurularak ölü olarak ele geçirildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, olayda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınlarken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

benzin Corona Dünya Kanada Polis saldırı silahlı saldırı son dakika Twitter
Son güncelleme: 10:39 20.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more