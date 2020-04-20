Son dakika… Kanada’da korkunç saldırı: Ölü sayısı 16’ya yükseldi

Kanada'nın Nova Scotia bölgesinde bulunan Portapique kasabası kabus dolu bir gün yaşadı. Sivilleri hedef alan ve polis kılığına giren bir saldırgan silahıyla rastgele ateş açtı.

Saldırganın açtığı ateş sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, çok sayıda yaralının bulunduğu ve can kaybının artmasından endişe edildiği öğrenildi.

Dehşete düşüren olayın ardından polislerle saatler süren bir kovalamacaya giren saldırgan bir benzin istasyonunda kıstırıldı.

Yerel basına göre 51 yaşındaki Gabriel Wortman olduğu belirlenen saldırgan, teslim olmayı reddedince vurularak ölü olarak ele geçirildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, olayda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınlarken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.