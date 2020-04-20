Son dakika… Kanada’da sivillere saldırı!

Reuters’ta yer alan habere göre, Kanada polisi sivillere ateş açan kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Olayda biri polis olmak üzere en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

51 yaşındaki Gabriel Wortman isimli kişinin, Kanada Kraliyet Atlı Polisi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklayan polis yetkilisi, saldırının ilk olarak Portapique’de başladığını belirtti.

Yetkili yaşanan saldırıyı, Aralık 1989’da Montreal’de gerçekleşen ve 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamdan sonra yaşanan ikinci katliam olarak nitelendirdiler.

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