Son dakika… Kasım Süleymani’nin öldürüldüğü saldırı sonrası flaş detay!

Süleymani’nin cansız bedenini yansıttığı iddia edilen fotoğrafta, parmağında yüzük olan bir el görünüyor. Cesedin parmağındaki yüzüğün aynısından Kasım Süleymani’de de bulunduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda Irak’ın başkenti Bağdat’ta öldürüldü.

ABD'nin silahlı insansız hava araçlarıyla (drone) Bağdat Uluslararası Havalimanı ve çevresine yönelik gerçekleştirilen füze saldırısı sonucu Suriye'de önemli rol oynayan İran destekli Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis de öldü.