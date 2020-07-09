Son dakika… Kayıp belediye başkanının cesedine ulaşıldı!

Güney Kore haber ajansı Yonhap’ın haberine göre kızı tarfından kayıp olduğu bildirilen Seul Belediye Başkanı’nın cesedine ulaşıldı.

Cesedin, Park Won-soon’un telefonunun son kez sinyal verdiği Bugak dağı bölgesine yakın bir yerde bulunduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Seul polisi yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Park'ın yerel saatle 17.17'de kaybolduğunun bildirilmesinin ardından yerinin tespit edilebilmesi için çalışma başlatıldığını duyurmuştu.

Park Won-soon'un kızının, “Telefonu şu anda kapalı. 4-5 saat önce evden ayrıldı” ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

Yetkililer, Park Won-soon'un saat 16.40'ta yapılacak olan programlarından birinin “kaçınılmaz koşullar” nedeniyle iptal edildiğini açıklamıştı.

DEVLET BAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİRDİ

Ülkenin önde gelen insan hakları savunucularından ve sivil aktivistlerinden olan Park Won-sun, 2011’de Seul Belediye Başkanı seçilmişti. Kentin sevilen başkanı geçen haziranda 3’üncü ve son dönem için yeniden bu göreve seçilmişti.

Özellikle siyasilerle ünlü iş insanlarının arasındaki bağları ‘yolsuzluk’ olarak tanımlıyor ve açıktan eleştiriyordu.

Devlet Başkanı Moon Jae-in’in lideri olduğu liberal Demokrat Parti üyesi olan Park, 2022 seçimlerinde liberallerin potansiyel devlet başkanı adayı olarak görülüyordu.