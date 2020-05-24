Son dakika… Kim haftalar sonra ortaya çıktı

Kuzey Kore lider Kim Jong-un, 1 Mayıs’tan beri ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı… Kuzey Kore medyası KCNA, Kim Jong-un’n askeri bir toplantıya katıldığını aktardı.

Kim Jong-un’un, toplantıda Kuzey Kore’nin nükleer gücünü artırmak istediği aktarılırken, toplantının bir kısmında ayağa kalkarak bir tahtadan kurmaylarına bazı bilgiler aktardığı da görüldü.

Ülkenin nükleer savaş stratejisinin belirlendiği toplantıda konuşan Kim Jong-un’un geniş bir masada oturduğu ve önünde de beyaz bardak olduğu görülüyor. Sosyal medyada, Kim Jong-un’un küçük bir çaydanlığa benzeyen bardaktan ne içtiğine dair birçok iddia ortaya atıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Kim’in su içtiğini yazarken, bazı kullanıcılar ise çay içtiğini öne sürdü.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Kim Jong-un, uzun bir süre kamuoyu karşısına çıkmayınca, öldüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı. ABD, Güney Kore ve Kuzey Kore basını Kim Jong-un’un kalp krizi geçirdiğini iddia etmişti. Güney Kore basını, Kim Jong-un’un bir sahil kasabasında “göğsünü tutarak yere yığıldığını” yazmıştı.

Hatta başta ABD, Çin ve Güney Kore olmak üzere birçok ülkeden yetkililer, Kim Jong-un’un durumu ile ilgili kamuoyuna açıklama yapmak zorunda kalmıştı.