Son dakika… Kim’in durumu belirsizliğini koruyor: Hayatta ve iyi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sağlık durumu ile ilgili son günlerde gündeme gelen iddialar sonrasında bugün Güney Koreli yetkililerden çarpıcı bir açıklama geldi.

Uzun bir süredir kamuoyunun karşısına çıkmayan Kim Jong-un’un sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in dış siyaset danışmanı Moon Chung-in, “Kim Jong-un, “Hayatta ve durumu iyi. Nisan’ın 13’ünden beri Wonsan bölgesinde kalıyor. Şu an şüpheli bir hareketlilik tespit etmedik” dedi.

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Kim Jong-un’un 15 Nisan’da ülkenin kurucusu olan dedesinin doğum günü kutlamalarına katılmaması sonrasında uluslararası kamuoyunda, 36 yaşındaki Kim’in sağlık durumunun kötü olduğu ve “Elini göğsüne götürerek yere yığıldıktan sonra kalp ve damar ameliyatına alındığı” iddia edilmişti.

Bu iddialar ile ilgili ABD’li yetkililer, “Kim bir ameliyat geçirdi ve şu anda durumu çok ağır” yorumunu yapmıştı.