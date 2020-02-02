Son dakika… Kimse bu kadar hızlı beklemiyordu: Ünlü oyuncu 12 günde…

Yapımcı Jon Peters ile geçen hafta evlendiğini açıklayan ve bu birliktelikten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Pamela Anderson’ın evliliği kısa sürdü.

ABD tabloid basını, Peters ile Anderson’ın evliliklerinin 12 gün sürdüğünü ve kısa bir süre içerisinde sona erdiğini duyurdu. The Hollywood Reporter, çiftin evliliğinin 12 gün sürdüğü yazdı.

Sahil Güvenlik dizisinde rol aldıktan sonra birçok yapımda oynayan Pamela Anderson, “Jon beni çok sevdi fakat bu ilişkide bir ara istiyorum. Yaşamdan ve birbirimizden ne istediğimizi düşünmek için zaman isterken sizin de desteğinizi almaktan memnuniyet duyacağız. Yaşam bir yolculuk ve aşk da bir süreç” dedi.

Yaklaşık 30 yıl önce birlikte olan Anderson ve Peters, 20 Ocak’ta Malibu’da evlenerek gündem olmuştu. Peters 74, Anderson ise 52 yaşında.

Anderson, daha önce futbolcu Adil Rami, WikiLeaks’in Julian Assange, Tommy Lee ve Kid Rock gibi isimlerle beraber olmuştu.