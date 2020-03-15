Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… KKTC’de corona vakası 6’ya yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nde corona virüsü tespit edilen hasta sayısı 6'ya çıktı.  

Sozcu.com.tr
09:51 -
Haberler Dünya
Son dakika… KKTC’de corona vakası 6’ya yükseldi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de son yapılan dört tetkikten birinin daha pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Pilli, ülkedeki yeni corona vakasının İngiltere’den gelen bir KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.

Otellerde gözlem altında tutulan turistlerden üçüne yapılan testlerin ise negatif çıktığını ifade eden Sağlık Bakanı Pilli, hastaların genel durumunun iyi olduğunu, karantinada tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

KKTC’de corona virüsü teşhisi konulan kişilerin 4’ü turist, 2’si ise KKTC vatandaşı. (DHA)

Corona Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti son dakika
Son güncelleme: 09:56 15.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more