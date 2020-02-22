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Son dakika… KKTC’de corona virüsü şüphesi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Mağusa kentinde corona virüsü şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı.

17:18 -
Haberler Dünya
Son dakika… KKTC’de corona virüsü şüphesi!

Hastaneye kaldırılan, G.E'nin (74) Kıbrıslı Türk olduğu ve tatil için gittiği Dubai'den, İstanbul aktarması ile dönmesinin ardından, corona virüsü belirtileri göstermeye başladığı belirtildi. G.E’nin, doktorlara Dubai’ye tatile gittiğinde Çinli turistlerle aynı ortamları paylaştığını söylediği öğrenildi.

Belirtiler üzerine hastaneye kaldırılan hastanın beraberinde, İstanbul’dan gelen grubun bir kısmının da karantinaya alındığı bildirildi.

Hasta ve yanındaki tüm yolcuların Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde özel olarak corona virüsü için hazırlanan yere sevk edilmesi bekleniyor. İHA-DHA

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti son dakika
Son güncelleme: 18:19 22.02.2020
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