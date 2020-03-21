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Son dakika… KKTC’ye corona ile mücadele için 72 milyon TL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'deki corona virüsü vakaları nedeniyle yardım gönderildiğini açıkladı.

17:19 -
Haberler Dünya
Son dakika… KKTC’ye corona ile mücadele için 72 milyon TL

Oktay’ın açıklamaları şu şekilde:

* Türkiye Cumhuriyeti koronavirüsle mücadelesinde KKTC'ye ve adadaki soydaşlarımıza gereken her türlü desteği veriyor. Bu çerçevede, koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir.

* Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ekonomik tedbir paketine benzer bir paketten KKTC'nin de yararlandırılması adına detaylı çalışmalarımız devam etmektedir.

* Her zaman olduğu gibi, bu mücadele döneminde de KKTC'deki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

AYRINTILAR GELİYOR…

Corona Cumhurbaşkanı son dakika Türkiye
Son güncelleme: 17:22 21.03.2020
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