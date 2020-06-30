Son dakika… Komedi dünyasının efsanevi ismi Carl Reiner hayatını kaybetti

Hollywood dünyası bugün gelen acı bir haberle sarsıldı. Komedi filmleri ve dizilerinin unutulmaz ismi, ünlü oyuncu Carl Reiner 98 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Reiner’ın Beverly Hills’teki evinde ailesinin yanında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

1960’lı yıllarda The Dick Van Dyke Show’la üne kavuşan Reiner, dizinin oyunculuğunu, yönetmenliğini, yapımcılığını ve senaristliğini üstleniyordu.

Beyaz perde de çok sayıda filmde rol alan Reiner, Ocean’s serisindeki Saul Bloom karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Reiner unutulmaz kariyerine 9 Emmy ödülü ve bir de Grammy sığdırmayı başarmıştı.