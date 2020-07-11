Son dakika… Komşu çok öfkeli: Tek gündem Ayasofya

Danıştay dün Ayasofya’ya müze statüsü veren ve altında Atatürk’ün imzası bulunan 1934 tarihli bakanlar kurulu kararını bozdu.

Bu gelişmeden kısa bir süre sonra Ayasofya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Diyanet’e devredildi ve cami statüsünü yeniden kazandı.

GELİŞMELERİ ANBEAN DUYURDU

Dünyada bomba etkisi yaratan karar komşu Yunanistan’da yoğun tepkiyle karşılandı. Kathimerini gazetesi gelişmeleri anbean internet sitesinden duyurdu.

Gazete sitesinin İngilizce versiyonunun manşetine Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in kararın ardından yaptığı ilk açıklamayı koydu.

Miçotakis değerlendirmesinde, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesini “anıtın küresel önemini tahkir” olarak nitelendirdi. Yunan Başbakan, bu hamlenin “sadece Ankara-Atina ilişkilerini değil, Türkiye’nin Avrupa Birliği, UNESCO ve küresel camiayla ilişkilerini de olumsuz yönde etkileyeceğini” savundu.

ABD’NİN TEPKİSİ DE ÜST SIRADA

Gazetede “Editörün Tercihi” başlıklı bölüme ise Danıştay kararının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya’yı cami ilan ettiğine ilişkin haberi koydu.

Kathimerini gazetesi ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı “Ayasofya’nın müze statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz” açıklamasına da sitenin üst bölümlerinde yer verdi. Yunan gazetesi, ABD’li Demokrat senatör Robert Menendez’in Ayasofya kararına yönelik eleştirisini de anasayfasından kullandı.