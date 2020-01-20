Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Komşu karıştı: Ölü ve yaralılar var

Irak’ın başkenti Bağdat’ta tansiyon yüksek... 3 ayı aşkın bir süredir devam eden hükümet karşıtı gösteriler alevlenirken dün gecenin ardından çatışmalar bugün de devam ediyor. Gösterilerde 1 kişi yaşamını yitirirken 25 kişi de yaralandı.

Sozcu.com.tr
10:14 -
Haberler Dünya
Son dakika… Komşu karıştı: Ölü ve yaralılar var

Detaylar geliyor…

Aylardır devam eden hükümet karşıtı gösteriler dün alevlendi. Yetkililer dün geceden beri bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more