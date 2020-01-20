Son dakika… Komşu karıştı: Ölü ve yaralılar var

Detaylar geliyor&#8230;. Aylardır devam eden hükümet karşıtı gösteriler dün alevlendi. Yetkililer dün geceden beri bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin de yaralandığını açıkladı.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-komsu-karisti-olu-ve-yaralilar-var-5577451","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-komsu-karisti-olu-ve-yaralilar-var-5577451","pageType":"yazi","pageIdentifier":5577451,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Komu015fu karu0131u015ftu0131: u00d6lu00fc ve yaralu0131lar var"});aip('newsArticle', {"identifier":5577451,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-komsu-karisti-olu-ve-yaralilar-var-5577451/","headline":"Son dakika&#8230; Komu015fu karu0131u015ftu0131: u00d6lu00fc ve yaralu0131lar var","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/01/20/iecrop/irak-reuters1_16_9_1579504415.jpg","author":"Yiu011fit Can Kaytmaz","dateCreated":1579504454,"datePublished":1579504454,"dateModified":1579504454,"info":"{"seo_news":"false"}"});