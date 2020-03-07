Son dakika… Komşuda 21 yeni Corona vakası açıklandı

Çin’deki Corona salgını Avrupa’da yayılmaya devam ediyor.

İtalya, Fransa ve İngiltere’deki vakalarda yaşanan artışın ardından komşu Yunanistan’da da vakalarda artış görüldü.

Yetkililer ülkedeki vaka sayısına bugün 21 kişinin daha eklendiğini belirtti.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 66’ya yükselirken Mora bölgesinde 66 yaşındaki bir adamın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

YUNANİSTAN’A SEYAHATLER SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığı daha önce Corona virüsünün yaygın olarak görüldüğü komşu Irak, İran ve Gürcistan’a karşı sınırlarını kapattığını duyurmuştu.

66 vakanın görüldüğü Yunanistan için henüz sınır noktalarında alınmış bir kapatma tedbiri bulunmuyor.