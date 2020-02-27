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Son dakika… Komşuda corona virüsü paniği: Cumhurbaşkanı yardımcısı da hastalandı

Corona virüsünün Çin'den sonra en çok etkilediği ülkelerden biri olan İran'dan flaş bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar'da corona virüsü tespit edildiği açıklandı. İran'ın çok okunan haber sitelerinden Khabar Online, 59 yaşındaki siyasetçinin tedavi altına alındığını yazdı. İbtikar, İran tarihinde cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapan ilk kadın olarak tarihe geçmişti.

Sozcu.com.tr
16:53 -
Haberler Dünya
Son dakika… Komşuda corona virüsü paniği: Cumhurbaşkanı yardımcısı da hastalandı

Detaylar geliyor…

Çin Cumhurbaşkanı Haber İran son dakika
Son güncelleme: 17:00 27.02.2020
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