Son dakika… Komşuda corona virüsü paniği: Hamaney’in danışmanı öldü

Çin ve İtalya ile birlikte corona virüsü kabusunu en yoğun şekilde yaşayan ülkelerden biri olan İran’dan korkutan bir açıklama geldi. İran devlet radyosu, ülkenin ruhani lideri Hamaney’in danışmanı Muhammed Mirmuhammedi’nin Tahran’daki bir hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanlarından biri olarak görev yapan Mirmuhammedi’nin corona virüsü için tedavi olduğu hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı. 71 yaşındaki Mirmuhammedi’nin yaşamını yitirmesi, “İran’ın diğer yönetici kadrosunda da corona virüsü olabilir” iddialarının gündeme gelmesine sebep oldu.

İran tarihinin ilk kadın başkan yardımcısı olan Masume Ebtekar’ın da hastalanması sonrasında İran hükümetinde görevli Iraj Harirci’nin de hastalandığı açıklanmıştı.

COVID-19 olarak da bilinen corona virüsünde İran’da şu ana kadar 1501 vaka görülmüş, 66 kişi ise yaşamını yitirmişti. Corona virüsü çoğu Çin’de olmak üzere dünya genelinde 3 bin kişinin ölümüne sebep oldu.

PORTEKİZ’DE DE GÖRÜLDÜ

Öte yandan Portekiz bugün ülkedeki ilk corona virüsü vakalarının görüldüğünü duyurdu. SIC televizyon kanalı, hastalardan birinin yakın zamanda İtalya’ya gittiğini diğerinin ise İspanya’dan döndüğünü aktardı.

Portekiz Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, her iki hastanın da Porto’daki bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.