Komşuda flaş gelişme: Yazın açılacak

Yaklaşık 140.000 Müslümanın yaşadığı Yunanistan’da sıcak bir gelişme yaşandı… Ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini, yapımı yıllarca ertelenen ve bir türlü açılamayan caminin bu yaz aylarında açılabileceğini yazdı.

Gazeteye konuşan kaynaklar, başkent Atina’daki ilk cami ile ilgili teftişlerin gelecek hafta yapılacağını ve güvenlik, tedarik ve temizlik işlemlerinden sonra caminin yaz aylarında açılacağını söyledi.

Gazete, caminin mayıs ayının sonunda resmen açılabileceğini yazdı. Cami yönetim komitesi, muhasebe, sekreter ve tekniker olmak üzere üç sivil memurun işe alınacağını açıkladı. Atina’daki caminin kapasitesi ise 300 kişilik.