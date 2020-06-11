Son dakika… Komşuda korkutan Covid-19 artışı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 238 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 7 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 180 bin 156’ya, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 8 bin 584’e ulaştığını açıklayan Lari, toplam 142 bin 663 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktardı.

İran’da 4 Haziran’da tespit edilen 3 bin 574 vaka sayısı ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı kayda geçmişti. Tespit edilen en yüksek vaka sayısının ardından vaka sayılarında düşüş yaşanmaya başlamıştı. Ancak dün 2 bin 11’e kadar düşen vaka sayısı bugün artışa geçerek 2 bin 238’e yükseldi.