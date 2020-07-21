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Son dakika… Komşuda rekor ölüm: Corona virüsünden 229 insan öldü

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen Orta Doğu ülkelerinden biri olan İran'da Covid-19 ile ilgili güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Yetkililer bir rekor kırıldığını açıklayarak son 24 saat içerisinde 229 insanın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
12:59 -
Haberler Dünya
Son dakika… Komşuda rekor ölüm: Corona virüsünden 229 insan öldü

Corona virüsü salgınının en çok zarar verdiği ülke olan İran’da Sağlık Bakanlığı güncel verileri kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan açıklamada salgının başladığı günden beri en çok ölümün son 24 saatte kayıtlara geçtiği belirtildi. Resmi verilere göre ülkede son 24 saat içerisinde 229 insanın öldüğü duyuruldu.

Güncel verilerle birlikte ülkede Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 14.634’e yükseldi. İran’da resmi verilere göre 300 binden fazla insana corona virüsü bulaştığı kaydedildi.

Corona İran Ölüm Orta Doğu Sağlık Sağlık Bakanlığı son dakika
Son güncelleme: 13:07 21.07.2020
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