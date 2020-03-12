Son dakika… Komşuda üst düzey isimde Corona virüsü tespit edildi iddiası!

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dış politika danışmanı Ali Ekber Velayeti’nin Corona virüsüne yakalandığı iddia edildi.

Corona virüsü belirtileri gösteren İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dış politika danışmanı Ali Ekber Velayeti'ye Corona testi yapıldığı ve sonuçlarının pozitif çıktığı öne sürüldü.

Aynı zamanda Corona virüsü ile mücadelede önemli bir merkez olan Mesih Danışveri hastanesinin müdürü olan Ali Ekber Velayeti'nin durumunun iyi olduğu ve evinde karantina altında olduğu kaydedildi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Jahanpur, son 24 saat içinde ülkede 1075 yeni vakanın tespit edildiğini ve 75 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede ölü sayısı 429’a yükselirken, karantinaya alınanların sayısı 10 bini aştı.

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İran, Uluslararası Para Fonu’ndan 5 milyar dolarlık yardım talep etmişti.

Çin ve İtalya'nın ardından Corona virüsünün en çok etkili olduğu ülke olan İran'ın ekonomisi, ABD'nin sert yaptırımlarına eklenen salgın faktörü nedeniyle çok zor günler geçiriyor.

İran, 1945'ten bu yana IMF üyesi ancak IMF yönetimi üzerindeki ABD ağırlığı nedeniyle kurumun İran'ın talebine ne yanıt vereceği merak ediliyor.

İran, IMF'den resmi olarak yardım talep ettiğini açıklayan ilk ülke olmuştu. İHA